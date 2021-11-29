Штаму COVID-19 "омікрон" в Україні поки що не виявлено - Ляшко

Міністр повідомив, що уряд уже ухвалив рішення про виділення додаткових 67,5 млн грн на закупівлю додаткової кількості тест-систем визначення штаму "дельта"

Нового штаму коронавірусної хвороби "омікрон" поки що не виявлено на території України, але всі не-"дельта" зразки підлягатимуть обов'язковому повногеномному секвенуванню.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наразі в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID-19. На рівні областей існує певний резерв ПЛР-тест-систем для визначення штаму "дельта". Усі не-"дельта" зразки підлягатимуть обов'язковому повногеномному секвенуванню. На сьогодні штаму "омікрон" "не виявлено на території України", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Міністр повідомив, що уряд уже ухвалив рішення про виділення додаткових 67,5 млн грн на закупівлю додаткової кількості тест-систем визначення штаму "дельта".

Він нагадав, що в країні діє система направлення на секвенування зразків так званих кластерів - районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності від людей, які повернулися із-за кордону, та від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби.

"Це дає змогу доцільніше використовувати лабораторні потужності для виявлення нових штамів", - сказав Ляшко.

"Україна впровадила геномний нагляд відповідно до рекомендацій ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я). З вересня 2021 року країна вже має потужності для повногеномного секвенування, яке дає змогу повністю розшифрувати геном будь-якого патогену і дає змогу, зокрема, здійснювати нагляд за всіма штамами коронавірусу, які циркулюють у країні. У середньому за тиждень секвенуються приблизно 80-100 зразків", - сказав міністр.

Ляшко зазначив, що наразі невідомо, чи викликає штам "омікрон" тяжчий перебіг коронавірусної хвороби. Водночас зростання кількості госпіталізацій у Південно-Африканській Республіці, яке пояснюють новим штамом, може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "омікроном" необхідно від декількох днів до декількох тижнів.

Глава МОЗ додав, що на сьогодні в Україні використовують ПЛР-тест-системи, які використовують щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу, чутливість та специфічність тест-систем не має бути знижена.

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