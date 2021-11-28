Нові реалії: як Ковід змінив вимоги європейців до житла у 2021 році

Пандемія COVID-19 змусила європейців переглянути вимоги до житла. У багатьох регіонах спостерігається підвищений попит на нерухомість і, відповідно, зростання цін

43% європейців вважають, що відсутність туризму з початку COVID-19 покращила добробут та загальну придатність для життя в їхньому районі.

Як змінився європейський ринок нерухомості в 2021 році, повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на звіт RE/MAX Europe.

Ключові вимоги покупців

Переважна кількість покупців, за даними дослідження, змінюють житло через зміни способу життя у зв'язку з пандемією. Ключовими аспектами у виборі квартири у 2021 році стали:

велика площа;

наявність зелених насаджень у дворах та парки поблизу;

інтерес до нерухомості у сільській місцевості.

Дослідницький центр RE/MAX Europe виділяє три типи покупців:

покупці, які купують житло вперше;

покупці, які вже мають нерухомість у власності і вони шукають варіанти класом вище;

покупці, які шукають вигідніший варіант, навіть якщо він передбачає переїзд в інше місто/район/регіон.

Вплив пандемії на ринок європейської нерухомості

Згідно з опитуванням RE/MAX Europe, 30% європейців розглядали можливість переїзду з березня 2020 року, а 40% європейців - розглядають можливість купівлі або продажу житла в 2021. Така тенденція найбільш виражена в:

Іспанії - 58%

Португалії - 50%

Туреччини - 43%.

У багатьох країнах Європи пандемія COVID-19 викликала зміни як ринкової активності, так і у перевагах покупців. З березня 2020 року 37% європейців розглядали можливість переїзду до сільських районів. Ця тенденція простежується в таких країнах, як Австрія, Італія та Фінляндія. Багато городян зараз шукають будинки за містом. Почасти це пов'язано з тим, що європейці працюють із дому, не пов'язані зі щоденними поїздками та хочуть більше простору для створення домашнього офісу.

У 35% європейців пандемія підвищила інтерес до активної участі на ринку нерухомості. Ці настрої найсильніші у Туреччині - 60% та Іспанії - 56%.