Нові реалії: як Ковід змінив вимоги європейців до житла у 2021 році
Як змінився європейський ринок нерухомості в 2021 році, повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на звіт RE/MAX Europe.
Ключові вимоги покупців
Переважна кількість покупців, за даними дослідження, змінюють житло через зміни способу життя у зв'язку з пандемією. Ключовими аспектами у виборі квартири у 2021 році стали:
- велика площа;
- наявність зелених насаджень у дворах та парки поблизу;
- інтерес до нерухомості у сільській місцевості.
Дослідницький центр RE/MAX Europe виділяє три типи покупців:
- покупці, які купують житло вперше;
- покупці, які вже мають нерухомість у власності і вони шукають варіанти класом вище;
- покупці, які шукають вигідніший варіант, навіть якщо він передбачає переїзд в інше місто/район/регіон.
Вплив пандемії на ринок європейської нерухомості
Згідно з опитуванням RE/MAX Europe, 30% європейців розглядали можливість переїзду з березня 2020 року, а 40% європейців - розглядають можливість купівлі або продажу житла в 2021. Така тенденція найбільш виражена в:
- Іспанії - 58%
- Португалії - 50%
- Туреччини - 43%.
У багатьох країнах Європи пандемія COVID-19 викликала зміни як ринкової активності, так і у перевагах покупців. З березня 2020 року 37% європейців розглядали можливість переїзду до сільських районів. Ця тенденція простежується в таких країнах, як Австрія, Італія та Фінляндія. Багато городян зараз шукають будинки за містом. Почасти це пов'язано з тим, що європейці працюють із дому, не пов'язані зі щоденними поїздками та хочуть більше простору для створення домашнього офісу.
У 35% європейців пандемія підвищила інтерес до активної участі на ринку нерухомості. Ці настрої найсильніші у Туреччині - 60% та Іспанії - 56%.
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Основні вектори розвитку ринку
Найбільшим попитом у Європі користуються квартири, розраховані на одну сім'ю, тоді як рекреаційна нерухомість найбільш популярна в Греції, Чехії, Італії та Словаччині. Причому приїжджі покупці генерують найбільшу кількість запитів у цих регіонах.
Елітна нерухомість найбільше користується попитом у Норвегії та Польщі. При цьому ринок елітної нерухомості залишається стабільним у таких регіонах, як Румунія та Франція. Очікується, що тенденція продовжиться і після 2021 року, особливо з огляду на те, що дедалі більше покупців замислюються про зміну способу життя через ковідні реалії.
Що ставлять у пріоритет
Згідно з опитуванням, п'ять найбільш важливих факторів щодо яких європейці оцінюють придатність житла для проживання включають: близькість до зелених насаджень та місцевих магазинів, цінову доступність, близькість до роботи та зупинки громадського транспорту. У деяких країнах респонденти вважали найважливішим фактором наявність поблизу шкіл, наприклад Австрія, Бельгія та Німеччина.
Індустрія туризму в Європі сильно трансформувалася після коронавірусу, і це вплинуло на придатність для життя деяких жвавих туристичних напрямків Європи. Фактично, 43% європейців вважають, що відсутність туризму з початку COVID-19 покращила добробут та загальну придатність для життя в їхньому районі. Ця думка дуже поширена в Туреччині - 67%.
Що стосується цін на житло:
- 3% респондентів вважають, що ціни зростуть
- 32% респондентів вважають, що ціни залишаться незмінними
- 15% респондентів вважають, що ціни знизяться.
Нагадаємо, що у рейтингу британської компанії Roofing Megastore можна побачити ціни на нерухомість у співвідношенні до заробітків. Загалом до рейтингу ввійшли 50 країн. Підраховано скільки років треба збирати гроші для придбання 100 житлових квадратних метрів, якщо місяць за місяцем відкладати на це середню платню - і вийшло 5-10 років (у Європі 10-13).
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