Де у світі найдоступніше придбання житла

У рейтингу британської компанії Roofing Megastore можна побачити ціни на нерухомість у співвідношенні до заробітків.

Загалом до рейтингу ввійшли 50 країн, повідомляє "Укрінформ". Підраховано скільки років треба збирати гроші для придбання 100 житлових квадратних метрів, якщо місяць за місяцем відкладати на це середню платню - і вийшло 5-10 років (у Європі 10-13).

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що неподалік Торонто почали продавати великий приватний будинок за відносно низькою вартістю. Проте придбати його зможуть лише нудисти.