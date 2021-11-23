CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ рейтингу британської компанії Roofing Megastore можна побачити ціни на нерухомість у співвідношенні до заробітків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
23 11 2021 16:04
Де у світі найдоступніше придбання житла
Фото: budportal.lutsk.ua
Загалом до рейтингу ввійшли 50 країн, повідомляє "Укрінформ". Підраховано скільки років треба збирати гроші для придбання 100 житлових квадратних метрів, якщо місяць за місяцем відкладати на це середню платню - і вийшло 5-10 років (у Європі 10-13).
Фото: Укрінформ
Нагадаємо, що неподалік Торонто почали продавати великий приватний будинок за відносно низькою вартістю. Проте придбати його зможуть лише нудисти.
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