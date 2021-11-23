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23 11 2021 16:04

Де у світі найдоступніше придбання житла

У рейтингу британської компанії Roofing Megastore можна побачити ціни на нерухомість у співвідношенні до заробітків.
Де у світі найдоступніше придбання житла Фото: budportal.lutsk.ua

Загалом до рейтингу ввійшли 50 країн, повідомляє "Укрінформ". Підраховано скільки років треба збирати гроші для придбання 100 житлових квадратних метрів, якщо місяць за місяцем відкладати на це середню платню - і вийшло 5-10 років (у Європі 10-13).

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що неподалік Торонто почали продавати великий приватний будинок за відносно низькою вартістю. Проте придбати його зможуть лише нудисти.

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