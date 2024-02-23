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росіяни на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством рф

23 лютого 2024, 10:57
росіяни на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством рф
Російський блокпост в окупованому Криму Фото: rbc.ua
Окупанти продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, перевіряють телефони на наявність співпраці з ЗСУ.

російські загарбники заявили, що відбиратимуть житло у жителів окупованих територій, які не хочуть його переформулювати згідно з законодавством рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості. 

"Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта. Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на окуповані території.

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