Європа продовжує купувати російський СПГ за зниженими цінами

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Євросоюз взяв за мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року.

Минулого року Європа купила в росії 17,8 мільйона тонн скрапленого природного газу — це на два мільйони тонн більше, ніж у 2023 році. Усе тому, що через санкції рф знизила ціну — тепер вона нижча, ніж в інших постачальників.

Про це пише The Guardian з посиланням на дані аналітиків Rystad Energy.

За словами газового аналітика Яна-Еріка Фанріха, у 2024 році Європа імпортувала 49,5 мільярда кубометрів російського газу трубопроводами, а ще 24,2 мільярда кубометрів як холодну рідину на кораблі. Частину СПГ перепродадуть іншим країнам.

Дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), які дещо відрізняються від цифр Rystad, показали, що імпорт російського СПГ у 2024 році вартував Європейському Союзу €7,32 мільярда. За обрахунками центру, поставки за рік зросли на 14% і сягнули 17,5 мільйона тонн.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Євросоюз взяв за мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року.

Українські активісти стверджують, що "кричущі лазівки" підривають режим санкцій і допомагають рф коштом викопного палива фінансувати армію.