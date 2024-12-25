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ПОЛІТИКА

Санкції Євросоюзу обвалили внутрішні ціни на СПГ у росії вдвічі – Reuters

25 грудня 2024, 20:23
Санкції Євросоюзу обвалили внутрішні ціни на СПГ у росії вдвічі – Reuters
рф може збільшити постачання СПГ до Китаю.

Внутрішні ціни на скраплений природний газ (СПГ) у росії впродовж грудня обвалились вдвічі у порівнянні з попереднім місяцем, оскільки мав місце надлишок палива.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними виданнями, надлишок сформувався через санкції Євросоюзу, які обмежили експорт СПГ із росії. 

Санкції ЄС щодо російського СПГ набули чинності 20 грудня. Обмеження було запропоновано Польщею — одним із найбільших імпортерів російського СПГ.

Зростання поставок СПГ на внутрішній ринок росії призвело до різкого падіння оптових цін: у грудні ціна знизилася до приблизно 14 тисяч рублів (140 доларів) за тонну з 28 тисяч рублів наприкінці листопада.

Експорт СПГ для росії є вигіднішим, адже постачання до Польщі могли б приносити до 230 доларів за тонну.

Проте деякі види російського СПГ все ще дозволено експортувати, але вони становлять лише близько п’ятої частини від загального обсягу експорту СПГ, який раніше здійснювала росія.

Наразі в рф активно шукають можливості для збільшення експорту в інші країни. За даними видання, останніми місяцями зросло постачання до Китаю, Монголії, Вірменії, Грузії та Азербайджану. росія також постачає СПГ до Афганістану, однак в даному випадку є проблеми з оплатою.

Говорячи про потенціал для росту, то імовірніше буде зростання експорту до Китаю.

Нагадаємо, 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію росії проти України.

Євросоюзсанкціі проти росіїСПГ

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