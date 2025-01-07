Європа перед дилемою: як реагувати на російську агресію без США – FT

Для більшої частини Європи російська загроза все ще здається віддаленою.

У Європі назріває криза безпеки. У 2025 році два небезпечні чинники можуть об'єднатися. Зростаюча загроза з боку росії та зростаюча байдужість з боку Америки Дональда Трампа.

Європейським країнам необхідно терміново відреагувати на цю тривожну геополітичну комбінацію, розбудовуючи власну оборону. Для цього дуже важливо, щоб Німеччина, найбільша економіка Європи, нарешті виконала обіцянку канцлера Олафа Шольца про різке збільшення оборонних витрат.

Про це пише Financial Times.

Під час холодної війни США очолювали відповідь союзників, коли росія нарощувала військовий тиск в Європі. Але цього разу американська реакція обіцяє бути зовсім іншою. Серед ключових призначень новообраного президента Трампа — радники, які чітко заявляють про своє бажання передислокувати американські військові активи з Європи в Азію.

Елбрідж Колбі, якого нещодавно призначили заступником міністра оборони з питань політики, минулого року писав у FT, що Китай є набагато вищим пріоритетом для США, ніж росія, і стверджував, що "США повинні утримувати сили з Європи, які необхідні для Азії, навіть у випадку, якщо росія нападе першою".

Європейські оборонні аналітики занепокоєні тим, що виведення військ США з Європи заохочуватиме російську агресію. Водночас європейським країнам не вистачає живої сили й техніки, щоб вести війну на виснаження, яку росія веде в Україні.

Військові планувальники НАТО вважають, що Альянс приблизно на третину не має того, що потрібно для ефективного стримування росії. Особливо бракує засобів протиповітряної оборони, боєприпасів і захищеного зв'язку.

"Що ближче до російського кордону, то серйозніше сприймається російська загроза. Польща має намір збільшити свої витрати на оборону до 4,7% ВВП у 2025 році. Але у більших західноєвропейських країнах все інакше. Німеччина і Франція торік ледь досягли 2%; Британія — 2,3%", —додає видання.