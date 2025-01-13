Європа остерігається двосторонніх переговорів Трампа з путіним щодо України

Більшість країн ЄС підтримують позицію Києва і вважають, що не слід підштовхувати Україну до швидкого припинення вогню, яке може призвести до несприятливих умов для неї.

Європейці побоюються, що обраний президент США Дональд Трамп влаштує переговори щодо миру в Україні без їхньої участі. Європейські лідери прагнуть зберегти своє місце в потенційному переговорному процесі.

Про це пише Euractiv.

Напередодні інавгурації Трампа європейські держави опинилися перед важливим завданням: забезпечити свою роль у будь-яких майбутніх мирних перемовинах. Вони хочуть не просто бути присутніми, а мати реальний вплив на ухвалення рішень.

Більшість країн ЄС підтримують позицію Києва і вважають, що не слід підштовхувати Україну до швидкого припинення вогню, яке може призвести до несприятливих умов для неї. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив:

"Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань, і тільки вони можуть їх вести. Європейці повинні вибудовувати гарантії безпеки".

Проте європейці побоюються, що Трамп може віддати перевагу двостороннім переговорам із Путіним, ігноруючи інтереси Європи. За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, США повинні відіграти вирішальну роль у переконанні Росії сісти за стіл переговорів.

Трамп, який раніше заявляв, що може завершити війну за 24 години, тепер назвав більш реалістичною метою період у шість місяців. Його майбутній представник в Україні, Кіт Келлог, очікує досягти прогресу протягом 100 днів.

Європейські дипломати прагнуть уникнути ситуації, коли майбутні перемовини будуть обмежені форматом, подібним до Мінських угод, які багато хто вважає недостатньо ефективними. Вони наполягають на включенні ЄС як інституції до переговорного процесу, адже союз є найбільшим донором та координатором допомоги Україні.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас наголосила: "ЄС готовий взяти на себе керівну роль, якщо США не захочуть цього зробити".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який готується до ротаційного головування Польщі в ЄС, може стати ключовою фігурою у формуванні європейської коаліції на підтримку України. Польща рішуче підтримує Київ, на відміну від Угорщини, чия політика часто суперечить загальній позиції ЄС.

Окрім ролі США та ЄС, постає питання залучення інших країн, таких як Китай, Індія чи Бразилія. Однак їхня участь може призвести до ухвалення рішень, менш вигідних для України, зазначають експерти.

Марі Дюмулен, директорка Європейської ради із зовнішніх відносин, наголошує: "Європейці повинні чітко розуміти свої цілі за столом переговорів. Не просто бути присутніми, а мати план дій".

Для ЄС важливо підтримувати єдину позицію із США та Україною, адже від цього залежить успішність перемовин. Примус України до прийняття невигідних умов може зруйнувати довіру до Заходу та послабити його позиції, додала експертка.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв’язок з російською стороною.

Майк Волц ззаначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.