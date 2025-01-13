Глобальний дефіцит газу загрожує енергетичній безпеці світу – Bloomberg

Однак світло в кінці тунелю є, і воно може засвітитись уже у 2026 році.

Цього року світ готується до боротьби за постачання природного газу, що спричинить до зростання рахунків для споживачів і заводів у Європі, якій бракує власних ресурсів, та поставить бідніші країни, що розвиваються, від Азії до Південної Америки, під загрозу витіснення з ринку.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що вперше після того, як енергетична криза набула обертів через вторгнення росії в Україну, Європа ризикує не виконати свої зобов'язання зі зберігання газу на наступну зиму, що створить передумови для боротьби за постачання, перш ніж нові потужності зі зрідженого природного газу почнуть полегшувати ситуацію наступного року.

І хоча Європа має достатньо запасів газу, щоб пережити цю зиму, а ціни на нього знизилися з початку року, запаси зменшуються через холодну погоду, яка охопила континент цими вихідними. Натомість можливості поставок були обмежені з початку цього року, коли закінчився термін дії угоди про постачання російського газу через Україну.

"Цього року в Європі, безумовно, виникне енергетичний дефіцит. Це означає, що весь додатковий обсяг СПГ, який цього року з'явиться в світі, піде на компенсацію дефіциту російського газу", - вважає товарний стратег Bank of America Corp Франциско Бланш.

За словами Сола Кавоніка, енергетичного аналітика MST Marquee в Сіднеї, для покриття прогнозованого попиту Європі потрібно буде імпортувати додатково 10 мільйонів тонн зрідженого природного газу на рік, що приблизно на 10% більше, ніж у 2024 році. Нові експортні проекти в Північній Америці можуть допомогти зменшити напруженість на ринку, але це залежить від того, наскільки швидко заводи зможуть наростити виробництво.

З меншою кількістю можливостей для поповнення запасів на наступну зиму Європі знадобляться поставки СПГ, частина яких надходитиме з Азії, де проживають найбільші споживачі в світі. Залежно від того, як формуватиметься попит, конкуренція підніме ціни вище, ніж можуть собі дозволити такі країни, як Індія, Бангладеш і Єгипет, і вплине на економічне відновлення Німеччини.

Ф’ючерси на газ у Європі, які зазвичай також впливають на азіатські спотові ціни на СПГ, все ще приблизно на 45% вищі, ніж за той самий період минулого року, і до 2025 року контракти торгуються приблизно втричі на докризових рівнях.

Голова відділу бізнес-аналітики енергетичної брокерської компанії Poten & Partners Inc. у Х’юстоні Джейсон Фір прогнозує, що стрибки цін "будуть ще гіршими, якщо запаси Азіатсько-Тихоокеанського регіону також будуть вичерпані, що призведе до конкуренції за вантажі".

Видання зазначає, що підприємствам комунального господарства та промисловості непросто знайти альтернативу газу. Це особлива проблема для Німеччини, яка до 2022 року залежала від росії в більш ніж на половину поставок газу. Це стало основною темою на позачергових парламентських виборах у країні, де ультраправі вимагають відновити поставки газу з росії.

Для продавців СПГ цей дефіцит створює нові можливості. За словами керуючого директора консалтингової компанії Accenture Огана Косе, в деяких випадках виробники СПГ можуть нарощувати потужності, подібно до того, як це відбувалося у кризовому 2022 році.

А от перспективи ринку значною мірою залежать від того, як швидко запустяться нові виробничі потужності. Насамперед це привертає увагу до США, які роками намагаються врятувати Європу від газового голоду.

Цього року очікується, що експорт СПГ з США зросте приблизно на 15%, за даними Kpler, завдяки збільшенню виробництва на заводах Plaquemines компанії Venture Global LNG Inc. та Cheniere Energy Inc. в Корпус-Крісті. Але темпи викликають сумніви. Cheniere вже попередила, що нарощування виробництва в цьому році буде "відносно повільним".