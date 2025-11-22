Європа вважає, що мирний план США щодо України потребує "додаткової роботи"

Там зазначили, що стурбовані запропонованими обмеженнями щодо Збройних сил України.

Лідери низки європейських держав привітали зусилля США щодо врегулювання російсько-української війни. Однак додали: новий 28-пунктний план США потребує доопрацювання.

Про це йдеться в заяві лідерів ЄС.

Так, там зазначили, що стурбовані запропонованими обмеженнями щодо Збройних сил України. На думку європейців, це залишить Україну вразливою до майбутніх атак.

Водночас лідери ЄС наголосили, що чітко дотримуються принципу, що кордони не можуть бути змінені силою.

"Ми наголошуємо, що реалізація елементів, пов’язаних з ЄС та НАТО, потребуватиме згоди їхніх членів. Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити нашу незмінну підтримку України. Ми продовжуватимемо тісно координувати наші дії з Україною та США протягом найближчих днів", — йдеться в заяві.