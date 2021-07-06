НОВИНИРозпочався процес приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, який забезпечує боротьбу з кібератаками та кіберзахист інформаційних систем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розпочався процес включення України до Центру кіберзахисту НАТО
В результаті недавніх візитів високого рівня в Україну ми почали процес включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні. На це потрібен час, але початок покладено
Фото: gettyimages.com
Про це в коментарі "Європейській правді" розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
"В результаті недавніх візитів високого рівня в Україну ми почали процес включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні. На це потрібен час, але початок покладено", - зазначив посол.
У посольстві Естонії в Києві наголосили, що посилення співпраці з Україною у питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів уряду Естонії.
"Естонія підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері. Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін найкращими напрацюваннями з кібербезпеки та сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні", - йдеться у повідомленні посольства на його офіційній Facebook-сторінці.
На засіданні керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні у її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту.
"Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", - зазначив посол.
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