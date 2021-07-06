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Розпочався процес включення України до Центру кіберзахисту НАТО

В результаті недавніх візитів високого рівня в Україну ми почали процес включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні. На це потрібен час, але початок покладено
Розпочався процес приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, який забезпечує боротьбу з кібератаками та кіберзахист інформаційних систем.
Розпочався процес включення України до Центру кіберзахисту НАТО Фото: gettyimages.com
Про це в коментарі "Європейській правді" розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
 
"В результаті недавніх візитів високого рівня в Україну ми почали процес включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні. На це потрібен час, але початок покладено", - зазначив посол.
 
У посольстві Естонії в Києві наголосили, що посилення співпраці з Україною у питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів уряду Естонії.
 
"Естонія підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері. Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін найкращими напрацюваннями з кібербезпеки та сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні", - йдеться у повідомленні посольства на його офіційній Facebook-сторінці.
 
На засіданні керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні у її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту.
 
"Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", - зазначив посол.
 
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07 06 2021 14:12
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