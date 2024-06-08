Розпочався третій день голосування на виборах до Європарламенту

Європейці обирають 720 депутатів Європарламенту.

Сьогодні, 8 червня, на виборчі дільниці йдуть жителі Словаччини, Латвії та Мальти. Крім того, свій перший день голосування, яке продовжиться і завтра, 9 червня, розпочинає Італія, повідомляє The Guardian.

У Чехії сьогодні також відчинені виборчі дільниці — країна почала голосування ще вчора, 7 червня.

На момент відкриття виборчих дільниць у Латвії 8,37% виборців уже проголосували достроково — це менше, ніж 11% на виборах 2019 року.

Кандидат від латвійської партії “Єдність” Сандра Калнієте розповідала, що для виборців її країни пріоритетом є питання безпеки. Виборці в Латвії зосереджені на зміцненні обороноздатності й військового потенціалу, а також на посиленні безпеки кордонів, пріоритети повністю відрізняються від попередньої кампанії через війну Росії проти України й агресивну риторику Москви.

У Словаччині вибори відбуваються на тлі нещодавньої спроби вбивства тамтешнього прем'єр-міністра популіста Роберта Фіцо 15 травня. Аналітики кажуть, що цей замах може підвищити шанси лівої партії Фіцо Smer.

Фіцо, який вступив на посаду минулої осені після передвиборчої кампанії на проросійській та антиамериканській платформі, відновлюється після поранень. Він звернувся до нації у заздалегідь записаному відео — своїй першій публічній заяві після нападу, всього за кілька годин до початку передвиборчого періоду тиші в середу, 5 червня.

В Італії на посилення позицій розраховує прем'єр-міністр країни Джорджа Мелоні з ультраправою партією "Брати Італії".

Європейське голосування визначить 720 депутатів Європарламенту. Результати виборів, які також визначать склад наступної Єврокомісії й можуть мати значний вплив на політичний курс ЄС у ключових сферах, включаючи імміграцію та кліматичні дії, очікуються в неділю, 9 червня, ввечері.

У Нідерландах, які вже проголосували, за даними екзит-полів, партія ультраправого політика Герта Вілдерса, схоже, досягла значних успіхів, претендуючи на сім місць.