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Розпуск Ради: Парубій передав у суд важливі документи

"Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції"
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.
Розпуск Ради: Парубій передав у суд важливі документи Андрій Парубій. Фото: kordon.com.ua

"Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції", - сказав Парубій, повідомляє "Українська правда".

"Крім того, я передав інший документ – всі заяви, які надходили в апарат ВР про вихід з коаліції. Коаліція на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід з коаліції, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше ніж 226", - додав спікер ВР.

За його словами, це підтверджує, що на момент  виходу з коаліції "Народного фронту" вона існувала.

Він додав, що крім членів двох фракцій до коаліції входило багато позафракційних депутатів.

Додамо, серед громадян України 69% висловлюють однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Чільну п'ятірку підтверджує уже друге соцопитування.

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14 06 2019 14:28
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