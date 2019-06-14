Розпуск Ради: Парубій передав у суд важливі документи
"Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції", - сказав Парубій, повідомляє "Українська правда".
"Крім того, я передав інший документ – всі заяви, які надходили в апарат ВР про вихід з коаліції. Коаліція на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід з коаліції, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше ніж 226", - додав спікер ВР.
За його словами, це підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту" вона існувала.
Він додав, що крім членів двох фракцій до коаліції входило багато позафракційних депутатів.
Додамо, серед громадян України 69% висловлюють однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Чільну п'ятірку підтверджує уже друге соцопитування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність