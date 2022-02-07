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Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти

Якщо у громадян немає інформації про місцезнаходження родича, то вони можуть звернутися в Національне інформаційне бюро
Для близьких родичів і членів сім'ї, які розшукують рідних, розробили алгоритм дій про визнання особи зниклою безвісти.
Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти Фото: tsn.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Якщо у громадян немає інформації про місцезнаходження родича, то вони можуть звернутися в Національне інформаційне бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Також можна звернутися із заявою про розшук особи, зниклої безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати за номером 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.

Отримана заява реєструється в Журналі єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "зниклий безвісти", про що протягом 3 днів інформується Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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02 07 2022 16:22
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