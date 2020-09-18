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Розрив між Байденом і Трампом на виборах президента США збільшився, - опитування

50% ймовірних виборців збираються голосувати за Байдена, а 41% - за Трампа
Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден випереджає президента-республіканця Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні. Він вище в рейтингу серед американських виборців на 9 процентних пунктів.
Розрив між Байденом і Трампом на виборах президента США збільшився, - опитування Фото : РБК - Україна

Про це свідчить опитування Reuters / Ipsos, пише "Голос Америки", передає РБК - Україна.

Опитування провели в період з 11 по 15 вересня. Воно показало, що 50% ймовірних виборців збираються голосувати за Байдена, а 41% - за Трампа. Ще 3% підтримають одного з незалежних кандидатів, решта вагалися з відповіддю.

Опитування також показало, що більшість американських виборців вже визначилися з вибором. Дев'ять з 10 ймовірних виборців Байдена і 8 з 10 ймовірних виборців Трампа заявили, що вони "повністю впевнені" в своєму виборі.

Згідно з опитуванням, у Байдена більше шансів виграти на виборах 3 листопада в абсолютних цифрах. Проте, 9% ймовірних виборців не визначилися з вибором або ще не підтримали жодного кандидата від основної партії. Їх рішення в найближчі тижні може визначити ім'я переможця.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення продовжити на рік режим надзвичайного стану з огляду на загрозу іноземного втручання в американські вибори.

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18 09 2020 11:00
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