Розрив між Байденом і Трампом на виборах президента США збільшився, - опитування
Про це свідчить опитування Reuters / Ipsos, пише "Голос Америки", передає РБК - Україна.
Опитування провели в період з 11 по 15 вересня. Воно показало, що 50% ймовірних виборців збираються голосувати за Байдена, а 41% - за Трампа. Ще 3% підтримають одного з незалежних кандидатів, решта вагалися з відповіддю.
Опитування також показало, що більшість американських виборців вже визначилися з вибором. Дев'ять з 10 ймовірних виборців Байдена і 8 з 10 ймовірних виборців Трампа заявили, що вони "повністю впевнені" в своєму виборі.
Згідно з опитуванням, у Байдена більше шансів виграти на виборах 3 листопада в абсолютних цифрах. Проте, 9% ймовірних виборців не визначилися з вибором або ще не підтримали жодного кандидата від основної партії. Їх рішення в найближчі тижні може визначити ім'я переможця.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення продовжити на рік режим надзвичайного стану з огляду на загрозу іноземного втручання в американські вибори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі