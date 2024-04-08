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ПОЛІТИКА

Розрив між обіцянками та дійсністю: Військова допомога для України від Німеччини — Bild

08 квітня 2024, 18:21
Розрив між обіцянками та дійсністю: Військова допомога для України від Німеччини — Bild
Фото: з вільного доступу
Реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд євро. Це на 23% менше, ніж запевняє влада, пише видання.

Уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала військової допомоги на суму у 28 млрд євро. Однак дані свідчать про значно меншу суму.

Про це повідомляє Bild.

Частина із 6 млрд євро - близько 2,6 млрд євро - які обіцяли, як військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу.

Сума розміром у 3,4 млрд євро з може бути повернута Німеччині з коштів ЄС.

Враховуючи ці дані виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд євро. Це на 23% менше, ніж запевняє влада, пише видання.

Однак й ця сума може бути не точною. Зокрема дані депутата Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенса свідчать про те, що в реальності Києву поки що передано лише 10,2 млрд євро воєнної допомоги від Німеччини.

"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми", – заявив Гедехенс у коментарі Bild.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Німеччина оголосила про масштабну військову реформу.

Німеччинавійнадопомога Україні

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