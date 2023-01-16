Розширені навчання для українських військових стартували у Німеччині. Їх проводять США

У Німеччині почалася розширена програма підготовки для українських військових від американських інструкторів

Як повідомляє AP , про це заявив найвищий посадовець армії США, генерал Марк Міллі.

Про підготовку такої розширеної програми було відомо ще з кінця 2022 року, проте дати її початку не повідомляли.

За його словами, протягом наступних 5-8 тижнів планують підготувати близько 500 осіб. Програма включає роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів - піхоти, механізованих бригад, артилерії. Навчання почнеться з теорії та роботи малими групами і поступово дійде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ.

У понеділок Міллі планує особисто приїхати на полігон – подивитися, як відбуваються навчання, та переконатися у відсутності розбіжностей між її програмою і запланованими поставками зброї.

У коментарях ЗМІ Міллі зазначив, що комплексні навчання мають зіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України і що США розраховують передати в Україну нову допомогу приблизно у той час, коли військові завершать підготовку і будуть готові використовувати її "до того, як почнуться весняні дощі".

На цей час американські інструктори підготували понад 3100 українських військових, які мали працювати з певними видами озброєння - як 155-мм гаубиці і HIMARS.