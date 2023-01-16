Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Розширені навчання для українських військових стартували у Німеччині. Їх проводять США

16 січня 2023, 09:56
Розширені навчання для українських військових стартували у Німеччині. Їх проводять США
Фото: AFP
У Німеччині почалася розширена програма підготовки для українських військових від американських інструкторів
Як повідомляє AP, про це заявив найвищий посадовець армії США, генерал Марк Міллі.
 
Про підготовку такої розширеної програми було відомо ще з кінця 2022 року, проте дати її початку не повідомляли. 
 
За його словами, протягом наступних 5-8 тижнів планують підготувати близько 500 осіб. Програма включає роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів - піхоти, механізованих бригад, артилерії. Навчання почнеться з теорії та роботи малими групами і поступово дійде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ. 
 
У понеділок Міллі планує особисто приїхати на полігон – подивитися, як відбуваються навчання, та переконатися у відсутності розбіжностей між її програмою і запланованими поставками зброї.
 
У коментарях ЗМІ Міллі зазначив, що комплексні навчання мають зіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України і що США розраховують передати в Україну нову допомогу приблизно у той час, коли військові завершать підготовку і будуть готові використовувати її "до того, як почнуться весняні дощі". 
 
На цей час американські інструктори підготували понад 3100 українських військових, які мали працювати з певними видами озброєння - як 155-мм гаубиці і HIMARS.
 
Нагадаємо, що на початку зими  в Пентагоні заявили зима буде дуже динамічним періодом для українських військових.
СШАНімеччинаУкраїнаВійна з РФвійськві навчання

Останні матеріали

Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JP Morgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється