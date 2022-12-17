Пентагон: Зима буде дуже динамічним періодом для українських військових

Процес посилення боєздатності Збройних сил України, який забезпечують США, відбуватиметься в режимі "високої терміновості", оскільки очікується, що зимовий період буде динамічним.

Про це розповіла в інтерв’ю Голосу Америки заступниця помічника міністра оборони США Дора Купер.

"Зима буде дуже динамічним періодом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як про момент для перепочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати досягти успіху", - зазначила Купер в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки".

Вона зазначила, що США мають намір збільшувати кількість українських військових, яких вони навчають щомісяця. Крім того, американська допомога Україні, за її словами, зосереджуватиметься на засобах ППО.

Купер не підтвердила заяв офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО "Patriot", які можуть допомогти збивати російські ракети.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона. Купер також зауважила, що допомога США еволюціонувала, щоби задовольнити нові потреби на полі бою.

Зараз, за її словами, США не планують постачати Україні високоточні боєприпаси великої дальності, такі як керовані ракети ATACMS. На сьогодні США відправили боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS для використання у цих пускових установках. ATACMS мають дальність дії близько 300 кілометрів, а GMLRS – близько 90 кілометрів.

"Наразі ми вважаємо, що GMLRS є дуже ефективними для досягнення величезної кількості цілей, які Україна має вразити", - пояснила представниця Пентагону.

Тактику російських військ в Україні Купер описала як "м'ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати".