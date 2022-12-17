Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Пентагон: Зима буде дуже динамічним періодом для українських військових

17 грудня 2022, 09:46
Пентагон: Зима буде дуже динамічним періодом для українських військових
Фото: AFP
Процес посилення боєздатності Збройних сил України, який забезпечують США, відбуватиметься в режимі "високої терміновості", оскільки очікується, що зимовий період буде динамічним.
Про це розповіла в інтерв’ю Голосу Америки заступниця помічника міністра оборони США Дора Купер.
 
"Зима буде дуже динамічним періодом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як про момент для перепочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати досягти успіху", - зазначила Купер в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки".
 
Вона зазначила, що США мають намір збільшувати кількість українських військових, яких вони навчають щомісяця. Крім того, американська допомога Україні, за її словами, зосереджуватиметься на засобах ППО.
 
Купер не підтвердила заяв офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО "Patriot", які можуть допомогти збивати російські ракети.
 
"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона. Купер також зауважила, що допомога США еволюціонувала, щоби задовольнити нові потреби на полі бою.
 
Зараз, за її словами, США не планують постачати Україні високоточні боєприпаси великої дальності, такі як керовані ракети ATACMS. На сьогодні США відправили боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS для використання у цих пускових установках. ATACMS мають дальність дії близько 300 кілометрів, а GMLRS – близько 90 кілометрів.
 
"Наразі ми вважаємо, що GMLRS є дуже ефективними для досягнення величезної кількості цілей, які Україна має вразити", - пояснила представниця Пентагону.
 
Тактику російських військ в Україні Купер описала як "м'ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати".
 
Пентагонвійськові навчанняЗСУвійна з Росією

Останні матеріали

Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється