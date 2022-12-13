Залужний, Резніков і Єрмак обговорили з американськими колегами військові дії та шляхи до миру

Представники України розповіли колегам зі США про ситуацію на фронті та заходи протидії російській агресії

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та глава Офісу президента Андрій Єрмак провели телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, головою Пентагону Ллойдом Остіном та радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента України.

Представники України розповіли колегам зі США про ситуацію на фронті та заходи протидії російській агресії. Порушувалися питання продовження військової, економічної та гуманітарної допомоги. Окремо наголошувалося на посиленні захисту критичної інфраструктури від ракетних ударів росіян.

Співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який ґрунтується на засадах ООН та передбачає відповідальність держави-агресора.