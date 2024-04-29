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Україна робить ставку на безпілотники дальньої дії, підвищуючи вартість війни для росії – WSJ

29 квітня 2024, 13:31
Україна робить ставку на безпілотники дальньої дії, підвищуючи вартість війни для росії – WSJ
Фото: dumskaya.net
Київ подвоює кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці.

Про це йдеться в статті щоденної міжнародної газети The Wall Street Journal.

Після серії невдач на полі бою, ЗСУ почала використовувати дрони дальнього радіусу дії, аби проникати далеко за лінію фронту на територію росії.

Українські війська завдають ударів по нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці.

Мета таких атак - скоротити постачання палива російським військовим і позбавити москву експортних доходів для фінансування війни. 

Київ переніс війну в росію і таким чином може змусити москву передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту.

"Дешевші та доступніші, ніж крилаті ракети, безпілотники вітчизняного виробництва дають змогу Києву обійти політичні обмеження на використання зброї, яку постачають західні союзники, під час атак на російську територію. Щоб задовольнити попит, з'явилися стартапи, які виробляють безпілотники: від витонченого UJ-25 Skyline до безіменної моделі з фюзеляжем із водопровідної труби", пише американське видання. 

В перші дні війни Україна адаптувала комерційно доступні безпілотники, як-от китайський Mugin-5, який, за словами оборонного аналітика Х. І. Саттона, було використано в одній із перших атак на штаб-квартиру Чорноморського флоту рф на окупованому Кримському півострові в серпні 2022 року.

Проте вони поступово були витіснені власними розробками України.

Але Київ, як і раніше, значною мірою залежить від комерційно доступних китайських компонентів.

Аналітик виявив 19 різних моделей, які використовуються для атак на російську територію. 

За словами одного з виробників безпілотників, їхня вартість варіюється від 30 000 доларів до 300 тисяч, але навіть у верхній частині діапазону цін, це все одно значно менше, ніж крилаті ракети, які Захід надає Україні за умови, що вони використовуватимуться лише на окупованій рф території.

Стрімкий розвиток безпілотної промисловості України відображає винахідливість яка дозволила їй протистояти більш масштабному російському вторгненню. Але цей підхід має свої межі. Як зазначають аналітики, Україні необхідно впорядкувати виробництво і вибрати ті безпілотники, які можна виробляти в масовому масштабі.

Ми вже повідомляли, що атаки на НПЗ і повені вплинули на нафтопереробку росії. Удари українських дронів і нещодавні повені знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму.
безпілотникиЗСУВтрати росії на війні

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