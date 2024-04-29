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Відхід ЗСУ з позицій не сприятиме швидким тактичним успіхам росіян – ISW

29 квітня 2024, 08:18
Відхід ЗСУ з позицій не сприятиме швидким тактичним успіхам росіян – ISW
Сили оборони відійшли з позицій від Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки, але це не сприятиме швидкому досягненні тактичних успіхів росіян.

Армія рф навряд чи зможе досягти глибшого оперативно проникнення в цьому районі в найближчій перспективі.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Нещодавні успіхи російських військ змусили українські війська відступити з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, хоча ці відступи поки що не сприяли швидкому досягненню російських тактичних успіхів", - написано в звіті. 

Аналітики зазначають, що російські війська, як і раніше, навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі.

Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський вчора заявив, що українські війська відійшли з Бердичів та Семенівки на позиції далі на захід з метою збереження життя та здоров’я українських захисників.

"російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати тактичні переваги на Авдіївському напрямку протягом наступних тижнів, і українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, якщо російські війська загрожуватимуть іншим українським тактичним позиціям у цьому районі", - зазначають в ISW.

 
ЗСУВідхід

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