Розслідування: Мільйонні пожертви "Батьківщині" роблять "фейкові" донори, - ВІДЕО
За законом, політичні партії, що представлені у Верховній Раді, отримують державне фінансування. Це, в свою чергу, зобов’язує їх щоквартально та щорічно заповнювати фінансові звіти, де окрім інформації про власне гроші з бюджету, має оприлюднюватися і інформація про кошти, що надійшли від фізичних та юридичних осіб. У другому півріччі 2018 року, коли стартувала активна фаза передвиборчої агітації лідера "Батьківщини" та кандидатки в Президенти Юлії Тимошенко, внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті вказано, що десятки українців з невеликих міст та селищ жертвували політсилі Тимошенко по 150 і більше тис грн, йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
В процесі перевірки цієї інформації журналісти з’ясували, що серед найбільших донорів "Батьківщини" є касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, яка працює на автомийці і фіктивне підприємство, що записане на методистку з дитячого садочку в Умані.
Одна з жертводавців з Кіровоградщини, яка працює майстром манікюру і нібито внесла на рахунок "Батьківщини" майже 150 тисяч гривень зізналася, що зробити це її "попросила" певна людина з місцевого осередку партії, яка в свій час допомогла жінці з лікуванням доньки.
Два роки тому журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" вже фіксували використання персональних даних українців при надсиланні платежів на рахунок "Батьківщини". Тоді партія використовувала в основному пенсіонерів, які на папері жертвували політичній силі тисячі гривень, а в реальності зізнавалися, що подібного не робили. Нині за цим фактом відкрито кримінальну справу.
Нагадаємо, що Держбюро розслідувань 28 лютого викликає на допит депутата "Батьківщини" Валерія Дубіля у справ про підкуп виборців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО