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Розслідування: Мільйонні пожертви "Батьківщині" роблять "фейкові" донори, - ВІДЕО

Більшість опитаних "донорів" вперше чула про свої пожертви. Що вказує на використання партією персональних даних українців з метою легалізації коштів, отриманих невідомим шляхом
Мільйони гривень, які протягом другого півріччя 2018 року надходили на рахунку партії "Батьківщина" в якості внесків, робилися через підставних осіб.
Розслідування: Мільйонні пожертви "Батьківщині" роблять "фейкові" донори, - ВІДЕО Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko

За законом, політичні партії, що представлені у Верховній Раді, отримують державне фінансування. Це, в свою чергу, зобов’язує їх щоквартально та щорічно заповнювати фінансові звіти, де окрім інформації про власне гроші з бюджету, має оприлюднюватися і інформація про кошти, що надійшли від фізичних та юридичних осіб. У другому півріччі 2018 року, коли стартувала активна фаза передвиборчої агітації лідера "Батьківщини" та кандидатки в Президенти Юлії Тимошенко, внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті вказано, що десятки українців з невеликих міст та селищ жертвували політсилі Тимошенко по 150 і більше тис грн, йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В процесі перевірки цієї інформації журналісти з’ясували, що серед найбільших донорів "Батьківщини" є касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, яка працює на автомийці і фіктивне підприємство, що записане на методистку з дитячого садочку в Умані.

Одна з жертводавців з Кіровоградщини, яка працює майстром манікюру і нібито внесла на рахунок "Батьківщини" майже 150 тисяч гривень зізналася, що зробити це її "попросила" певна людина з місцевого осередку партії, яка в свій час допомогла жінці з лікуванням доньки.

Два роки тому журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" вже фіксували використання персональних даних українців при надсиланні платежів на рахунок "Батьківщини". Тоді партія використовувала в основному пенсіонерів, які на папері жертвували політичній силі тисячі гривень, а в реальності зізнавалися, що подібного не робили. Нині за цим фактом відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, що Держбюро розслідувань 28 лютого викликає на допит депутата "Батьківщини" Валерія Дубіля у справ про підкуп виборців.

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28 02 2019 15:10
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