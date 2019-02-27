Луценко підтвердив допит депутата від "Батьківщини" Дубіля
"Можу підтвердити, що Державне бюро рослідувань на завтра викликає на допит народного депутата Дубіля. Він, звісно ж, не позбавлений депутатської недоторканності й може лише за власним бажанням прийти на допит", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу 27 лютого, інформує Hromadske.
За словами Луценка, Дубіль координував і організовував роботу технологів, зокрема з Росії - які своєю чергою організовували "сітку" для виборів (мережу агітаторів), фінансовану з-поза виборчого фонду.
"Суми фінансування, які були заплановані, вражають: йдеться про сотні й сотні мільйонів", - сказав Луценко.
Також, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що поліція веде розслідування проти одного з кандидатів у президенти через можливі порушення під час внесення застави до Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах. На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії.
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