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Луценко підтвердив допит депутата від "Батьківщини" Дубіля

"Він, звісно ж, не позбавлений депутатської недоторканності"
Державне бюро розслідувань 28 лютого викликає на допит депутата від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Валерія Дубіля у справ про підкуп виборців.
Луценко підтвердив допит депутата від "Батьківщини" Дубіля Фото з вільних джерел

"Можу підтвердити, що Державне бюро рослідувань на завтра викликає на допит народного депутата Дубіля. Він, звісно ж, не позбавлений депутатської недоторканності й може лише за власним бажанням прийти на допит", -  заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу 27 лютого, інформує Hromadske.

За словами Луценка, Дубіль координував і організовував роботу технологів, зокрема з Росії - які своєю чергою організовували "сітку" для виборів (мережу агітаторів), фінансовану з-поза виборчого фонду.

"Суми фінансування, які були заплановані, вражають: йдеться про сотні й сотні мільйонів", - сказав Луценко.

Також, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що поліція веде розслідування проти одного з кандидатів у президенти через можливі порушення під час внесення застави до Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах. На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії.

 
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27 02 2019 15:04
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