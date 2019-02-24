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Вибори: МВС запустило онлайн-моніторинг порушень

На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії
МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах.
Вибори: МВС запустило онлайн-моніторинг порушень Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"У сьогоднішній вечір ми її запускаємо на сайті МВС", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Українська правда".

За його словами, на сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії, порушено 89 кримінальних проваджень.

В основному заяви стосуються підкупу виборців.

"Друге - заяви про незаконну зовнішню рекламу, і третє - хуліганство, коли втручаються в хід мітингів", - повідомив Аваков.

Він також розповів, яких політичних сил стосуються скарги.

"454 порушення стосуються "Солідарності", 353 - "Батьківщини", 169 - "Самопомочі", 131 - Гриценко, 122 - Ляшко. Це лідери", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вісім кандидатів у президенти звернулися до поліції з проханням про охорону.

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24 02 2019 23:20
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