Вибори: МВС запустило онлайн-моніторинг порушень
"У сьогоднішній вечір ми її запускаємо на сайті МВС", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Українська правда".
За його словами, на сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії, порушено 89 кримінальних проваджень.
В основному заяви стосуються підкупу виборців.
"Друге - заяви про незаконну зовнішню рекламу, і третє - хуліганство, коли втручаються в хід мітингів", - повідомив Аваков.
Він також розповів, яких політичних сил стосуються скарги.
"454 порушення стосуються "Солідарності", 353 - "Батьківщини", 169 - "Самопомочі", 131 - Гриценко, 122 - Ляшко. Це лідери", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вісім кандидатів у президенти звернулися до поліції з проханням про охорону.
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