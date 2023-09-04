Розслідування не виявило доказів постачання зброї з ПАР до росії

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що незалежне розслідування не знайшло доказів вивезення російським судном в кінці минулого року зброї для росії.

Про це повідомляє Reuters.

Посол США в Південній Африці Рубен Брігетті заявив місцевим журналістам, що російське вантажне судно Lady R завантажило зброю на військово-морській базі поблизу Кейптауна в грудні минулого року, що спричинило дипломатичний скандал.

Звинувачення США поставили під сумнів сповідувану Південною Африкою позицію позаблоковості і нейтралітету щодо війни росії проти України.

Рамафоса в зверненні до нації сказав, що звинувачення мають руйнівний вплив на економіку Південної Африки та її позицію у світі.

"Група експертів установила, що немає жодних доказів, які б підтверджували твердження, що судно перевозило зброю з Південної Африки, призначену для росії. Дозвіл на експорт зброї не був виданий, і зброя не була експортована", - сказав президент ПАР.

Він додав, що корабель пришвартувався до бази, щоб доставити обладнання, яке було замовлене для Національних сил оборони ПАР в 2018 році південно-африканською компанією Armscor, що займається закупівлею зброї.

Рамафоса не може розголошувати деталі щодо вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції і життя південноафриканських солдатів.

"Якщо зважити на всі обставини, то жодне зі звинувачень у постачанні зброї до росії не підтвердилося. Жоден з тих, хто висунув ці звинувачення, не зміг надати жодних доказів" - підсумував Рамафоса.