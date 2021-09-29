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Розслідування про отруєння Навального отримало премію "Еммі"

Нагороду News Emmys за видатний дослідний репортаж у випуску новин присуджується "Розслідуванню CNN/Bellingcat щодо отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального
Спільне розслідування Bellingcat і CNN про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отримало престижну премію News&Documentary Emmy Awards.
Розслідування про отруєння Навального отримало премію "Еммі" Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку премії у Твіттері.
 
"Нагороду News Emmys за видатний дослідний репортаж у випуску новин присуджується "Розслідуванню CNN/Bellingcat щодо отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального", - йдеться у повідомленні.
 
У розслідуванні, яке Bellingcat провело за підтримки The Insider, CNN і Der Spiegel наголошувалося, що отруєння Навального в Томську було скоєно групою з восьми оперативників Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.
 
Як повідомлялося, Навальному стало зле в літаку 20 серпня 2020 року дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
 
Згідно з інформацією, що надійшла з клініки "Шаріте", Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи інгібіторів холінестерази. У неї входять як органофосфати, так і інші субстанції.
 
Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.
 
У лютому 2021 року суд замінив Олексію Навальному умовний строк на реальний у справі "Ів Роше". З березня він відбуває покарання у ВК-2 у Володимирській області. З урахуванням часу, проведеного в СІЗО і під домашнім арештом, Навальний має провести в колонії два з половиною роки.
 
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29 09 2021 15:29
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