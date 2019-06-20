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Суд заарештував ділянку де були розстріли під час Майдану

У четвер, 20 червня, Київський апеляційний суд заарештував ділянку землі, де були розстріли активістів Майдану по вул. Інститутській в Києві
Арешт буде знято після завершення всіх слідчих експериментів у справах Майдану.
Суд заарештував ділянку де були розстріли під час Майдану Фото: andrew.kravchenko.792/facebook.com

"Суд задовольнив апеляцію прокурора і наклав арешт на земельну ділянку(місце розстрілу) по вул. Інститутській", — йдеться в заяві Адвокатської дорадчої групи, йдеться в "Новое время".

Нагадаємо, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що розслідування убивств на Майдані взимку та 2 травня в Одесі у 2014 році затяжні та неефективні.

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20 06 2019 19:45
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