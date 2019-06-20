Суд заарештував ділянку де були розстріли під час Майдану У четвер, 20 червня, Київський апеляційний суд заарештував ділянку землі, де були розстріли активістів Майдану по вул. Інститутській в Києві

Арешт буде знято після завершення всіх слідчих експериментів у справах Майдану.

Фото: andrew.kravchenko.792/facebook.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію