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Генпрокуратура повторно викличе Портнова на допит

До нього ще "залишилися питання"
Генпрокуратура ще раз викличе екс-заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, оскільки до нього ще залишилися питання.
Генпрокуратура повторно викличе Портнова на допит Фото: zib.com.ua

"Так, був, як свідок. Уранці адвокат подзвонив слідчому і запитав, чи можна прийти раніше, оскільки Портнова не буде в понеділок в Україні. Слідчий не заперечив, і вони прийшли. Його допитали і вручили додаткову повістку, оскільки ще залишилися питання", - заявив начальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, інформує "УНН".

На питання, чи дійсно Портнов був на допиті впродовж 3,5 години, Горбатюк відповів, що приблизно впродовж такого часу, але це "вважається недовго".

"Ніякої конкретики немає, ніяких заяв не робив і не подавав, це все піар і гра на публіку, напевно. Як на мене, це спроба вплинути на розслідування, напевно, є якийсь страх, який він прикриває такими голослівними заявами", - прокоментував Горбатюк заяву Портнова про те, що на допиті він повідомив про роль співробітників Генеральної прокуратури в приховуванні масових убивств на Майдані.

 

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.

Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.

У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".

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23 05 2019 13:17
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