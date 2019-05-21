ДБР зареєструвало заяву Портнова щодо Порошенка

"Заяву отримали, зареєстрували", - зазначили в прес-службі, інформує "Громадське".

У бюро не коментують зміст заяви.

Сам Портнов заявив, що вважає Порошенка причетним до "державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення влади та службових повноважень".

Додамо, що екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента України Петра Порошенка у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що 19 травня Андрій Портнов повернувся в Україну.

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, Портнов анонсував повернення в Україну у травні.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання. У березні 2018 СБУ відкрила справу про держзраду Портнова. Нагадаємо, що виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського фінансували не лише його друзі і колеги, а й люди, пов'язані з оточенням Андрія Портнова і Павла Фукса. Дані оприлюднено в офіційному звіті кандидата, опублікованому на сайті Нацагентства запобігання корупції.

Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за інформацією видання LB.ua нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи "Відродження" та давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Раніше, український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Водночас, він підтвердив, що вже 20 років перебуває в хороших стосунках з Портновим. Крім того, Коломойський спростував припущення, що головний "юрист Януковича" допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних з "ПриватБанком".