ГПУ допитає Портнова у справах Майдану, - Горбатюк

"Він викликаний повісткою на допит на 11:00 27 травня", - сказав начальник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Нагадаємо, в 2014 році Портнов виїхав з України. П'ять років він проживав у Москві (РФ), Відні (Австрія). Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави АП, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував правові питання.

Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.

У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".

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