Розстріл подружжя у Миколаєві: підозрюваного арештували Буде проведено службове розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі

Чоловіка, якого звинувачують у розстрілі подружжя у Миколаєві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Фото:Facebook

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Крім того, т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціював проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань). Нагадаємо, що на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людей. Поліція затримала чоловіка, який покинув місце злочину на "Мерседесі Віто". Затриманий чоловік - син підозрюваного в убивстві, його зупинили біля Варварівського мосту в Миколаєві.

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