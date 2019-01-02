CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловіка, якого звинувачують у розстрілі подружжя у Миколаєві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розстріл подружжя у Миколаєві: підозрюваного арештували
Буде проведено службове розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі
Фото:Facebook
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Крім того, т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціював проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань).
Нагадаємо, що на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людей. Поліція затримала чоловіка, який покинув місце злочину на "Мерседесі Віто". Затриманий чоловік - син підозрюваного в убивстві, його зупинили біля Варварівського мосту в Миколаєві.
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01 02 2019 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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