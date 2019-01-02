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Розстріл подружжя у Миколаєві: підозрюваного арештували

Буде проведено службове розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі
Чоловіка, якого звинувачують у розстрілі подружжя у Миколаєві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.
Розстріл подружжя у Миколаєві: підозрюваного арештували Фото:Facebook

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Крім того, т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціював проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань).

Нагадаємо, що на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людейПоліція затримала чоловіка, який покинув місце злочину на "Мерседесі Віто". Затриманий чоловік - син підозрюваного в убивстві, його зупинили біля Варварівського мосту в Миколаєві. 

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01 02 2019 18:59
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