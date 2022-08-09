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Розумні годинники, AirPods Pro та iPhone 14 - що показали на презентації Apple

Компанія представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro.
Розумні годинники, AirPods Pro та iPhone 14 - що показали на презентації Apple

Корпорація Apple провела традиційну вересневу презентацію, присвячену перш за все анонсу iPhone 14. Захід пройшов у середу, 7 вересня, о 20:00 за Києвом у театрі імені Стіва Джобса (Steve Jobs Theater) у кампусі Apple Park і транслювався на YouTube-каналі компанії.

Apple представила й інші нові аксесуари.

Годинник

- Apple Watch Series 8. Годинникам збільшили екран, також вони мають покращений гіроскоп, сенсор для вимірювання температури, акумулятор на 18 годин. Крім того він оснащений функціями для відстеження жіночого здоров'я та детектором ДТП із оповіщенням екстрених служб. Старт продажів 16 вересня, ціна від $399.

- Друге покоління Apple Watch SE. Екран на 30% більший, ніж у попередньої моделі, а процесор як у Series 8. Коштуватиме від $249.

- Apple Watch Ultra. Преміум-варіант із титану та сапфірового скла з дисплеєм на 49 міліметрів (найбільший для моделей Apple) та роботою до 60 годин. Крім того, годинник має сирену з радіусом роботи до 180 метрів. Старт продажів 23 вересня, а коштують такі від $799.

Навушники

- AirPods Pro з новим чіпом H2. Шумопригнічення вдвічі краще і персональне налаштування звуку під вуха користувача. Робота до 30 годин та до 6 годин у режимі безперервного прослуховування музики. Від 249 $.

Смартфони

- iPhone 14 та 14 Plus. Нова камера на 12 мегапікселів з кращою світлочутливістю та стабілізацією, оновленою функцією Deep Fusion та алгоритмом, що покращує нічні знімки. Також у моделей буде супутникове SOS-оповіщення. iPhone 14 надійде у продаж із 16 вересня за ціною від $799, Plus — з 6 жовтня з вартістю від $899.

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08 09 2022 08:59
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