Матеріали:
Теми:

Розвідка Британії розказала про "користь" для ЗСУ пошкодження мостів у Чонгарі

28 червня 2023, 12:31
Розвідка Британії розказала про
Фото: investigator.org.ua
Пошкодження автомобільних мостів в Чонгарі збільшило час доставки військ рф припасів із Криму на фронт на 50%.

Мости були одним з двох основних шляхів сполучення між Кримом і окупованою Херсонщиною. 

Про це пише МО Британії в Twitter.

"Маршрут через мости в Чонгарі - це найпряміший шлях від російського кримського логістичного вузла в Джанкої та запорізького сектору, де росія наразі захищається від великого українського наступу. Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям знадобилося принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними шляхами", - йдеться в дописі. 

Звіти показали, що влада росії майже точно побудувала заміну понтонного мосту протягом 24 годин після нападу.

"Дуже ймовірно, що переправи обмежені лише військовими. Швидкість, з якою було збудовано альтернативний перехід, свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні", - написала британська розвідка. 

Також розвідка Британії заявила, що ЗСУ відвоювали територію, окуповану з 2014 року.
Розвідка БританіїЧонгарЗСУ

Останні матеріали

Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється