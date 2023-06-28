Розвідка Британії розказала про "користь" для ЗСУ пошкодження мостів у Чонгарі

Пошкодження автомобільних мостів в Чонгарі збільшило час доставки військ рф припасів із Криму на фронт на 50%.

Мости були одним з двох основних шляхів сполучення між Кримом і окупованою Херсонщиною.

Про це пише МО Британії в Twitter.

"Маршрут через мости в Чонгарі - це найпряміший шлях від російського кримського логістичного вузла в Джанкої та запорізького сектору, де росія наразі захищається від великого українського наступу. Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям знадобилося принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними шляхами", - йдеться в дописі.

Звіти показали, що влада росії майже точно побудувала заміну понтонного мосту протягом 24 годин після нападу.

"Дуже ймовірно, що переправи обмежені лише військовими. Швидкість, з якою було збудовано альтернативний перехід, свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні", - написала британська розвідка.