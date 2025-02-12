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Розвідка Естонії: Китай став центром контрабанди для військового виробництва рф

12 лютого 2025, 14:33
Розвідка Естонії: Китай став центром контрабанди для військового виробництва рф
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Пекін допомагає москві обходити західні санкції.

КНР основний центр імпорту високотехнологічних товарів та товарів подвійного призначення для кремля і вляє собою центр контрабанди найважливіших західних компонентів.

Про це йдеться в щорічній доповіді Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

В розвідці доповідають, що порядка 80% західних компонентів, які потрапляють в росію - йдуть через з Китай. 

Раніше українські звіти демонстрували, що приблизно 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надійшли через КНР.

"Китайські інтереси тут полягають у тому, щоб не допустити поразки росії у війні в Україні, оскільки такий результат був би перемогою для Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", - заявив генеральний директор департаменту Каупо Розін. 

В доповіді написано, що в росії немає вітчизняних аналогів деталей для безпілотників і тому їх закуповують на Заході.

"Китайський уряд... сприяє двосторонньому співробітництву і таємним передачам компонентів подвійного призначення через приватні компанії. Такий підхід, найімовірніше, знизить залежність росії від західних компонентів і в довгостроковій перспективі може підірвати здатність Заходу впливати в цій сфері", - написано в щорічній доповіді.

За даними естонської розвідки, в схемах замішані офіси західних компаній у Китаї, а також росія вкладає великі кошти в розширення виробництва дронів, включно з виробництвом удосконаленої вітчизняної версії іранських безпілотників односторонньої дії.

Раніше розвідка Данії, повідомила, що росія переозброюється для війни з НАТО.

 

РосіяКитайрозвідкавійна в Україні

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