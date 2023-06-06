Розвідка озвучила деталі підготовки росіян до підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині триває евакуація населення.

російські загарбники двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. Зокрема, підрив станції свідчить паніку серед окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що проведено основних робіт із замінування Каховської ГЕС відбулося одразу після захоплення станції.

"В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою", - розповіли в ГУР.

У розвідці додали, що терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони.

У ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині розпочалася евакуація населення, а президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.