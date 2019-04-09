Розвідка: Росія відправляє на Донбас танки, самохідні артилерійські установки і міномети
"На передову прибувають мотострілецькі підрозділи, посилені додатковим озброєнням і технікою, в тому числі танками, самохідними артилерійськими установками і мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - повідомив прессекретар Міноборони Дмитро Гуцуляк.
Як повідомляє Головне управління розвідки, підрозділи російсько-окупаційних військ інтенсивно проводять інженерні роботи в районах дислокації, в тому числі встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін МОН-50 і ОЗМ-72.
Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що окупанти посилюють бойову підготовку військ на Донбасі. Вони готувалися до проведення батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою із залученням артилерійських і танкових підрозділів.
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