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Розвідка: Росія відправляє на Донбас танки, самохідні артилерійські установки і міномети

Ворог встановлює мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін
Окупаційні війська РФ протягом ротації підрозділів - із середини серпня - приховано підсилюють позиції з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ). РФ відправляє на передову танки, самохідні артилерійські установки і міномети.
Розвідка: Росія відправляє на Донбас танки, самохідні артилерійські установки і міномети Фото: volynnews.com

"На передову прибувають мотострілецькі підрозділи, посилені додатковим озброєнням і технікою, в тому числі танками, самохідними артилерійськими установками і мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - повідомив прессекретар Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Як повідомляє Головне управління розвідки, підрозділи російсько-окупаційних військ інтенсивно проводять інженерні роботи в районах дислокації, в тому числі встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін МОН-50 і ОЗМ-72.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що окупанти посилюють бойову підготовку військ на Донбасі. Вони готувалися до проведення батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою із залученням артилерійських і танкових підрозділів.

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04 09 2019 14:48
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