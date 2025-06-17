Розвідка США: Ірану потрібно ще три роки для створення ядерної зброї

Після кількох днів ізраїльських авіаударів, американські розвідники вважають, що Ізраїль лише на кілька місяців затримав ядерну програму Ірану.

За оцінками американської розвідки, Ірану потрібно ще мінімум три роки, щоб довести ядерну програму до створення боєздатних зразків.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Коли Ізраїль минулого тижня розпочав серію ударів по Ірану, він також зробив кілька заяв щодо ядерної програми країни. Зокрема, натякав, що Іран швидко наближається до "точки неповернення" у прагненні отримати ядерну зброю, і що ці удари були необхідними, аби цьому завадити.

Проте оцінки американської розвідки виявились зовсім іншими — джерела CNN кажуть, що Іран не лише не веде активної розробки ядерної зброї, але й потребує щонайменше ще трьох років, аби мати можливість виготовити та доставити таку зброю до обраної цілі.

Водночас інший високопосадовець США сказав CNN: "Іран — настільки близько до створення ядерної зброї, наскільки це можливо. Якщо вони цього захочуть — у них є все необхідне".

Тепер, після кількох днів ізраїльських авіаударів, американські розвідники вважають, що Ізраїль лише на кілька місяців затримав ядерну програму Ірану. Хоча Ізраїль завдав значної шкоди ядерному об’єкту в Натансі, де зберігаються центрифуги для збагачення урану, інший об’єкт — добре укріплений центр у Фордо — залишився практично неушкодженим.

За словами експертів з оборони, Ізраїль не має можливостей завдати серйозної шкоди Фордо без специфічної американської зброї та авіапідтримки.

Нагадаємо, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило додаткові ознаки, які свідчать про пряме влучання ізраїльських ракет по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі.