Розвідка США розкрила плани путіна на цей рік

Попри втрату 10 000 наземних бойових машин, 250 літаків і гелікоптерів і понад 10 військово-морських суден росія не відступить.

Глава кремля Володимир путін не відмовляється від мети перемогти в Україні., попри великі втрати і затяжний конфлікт, а його стратегія залишається незмінною. Про це йдеться у звіті Оцінки глобальних загроз - 2025, підготовлений Управлінням воєнної розвідки США для Конгресу США.

Розвідка пише, що путін прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни: нейтралітет України та її подальший розділ.

Через відсутність переговорного врегулювання або потужної західної допомоги, перспективи на полі бою продовжуватимуть повільно змінюватися на користь рф до 2025 року.

В той же час, розвідка США вважає, що російські здобутки на полі бою сповільнюються і продовжують відбуватися коштом великих втрат особового складу та техніки.

Від початку війни москва втратила щонайменше 10 000 наземних бойових машин, серед яких 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів і понад 10 військово-морських суден.

"росія зазнала понад 700 000 втрат серед особового складу під час війни", - йдеться у звіті.

Проте американська розвідка повідомила, що армія рф продовжує невеликий, поступовий прогрес у захопленні частин Донецької і Луганської областей, а також повернення під свій контроль Курської області рф.

"З цією метою Росія ввела понад 10 000 північнокорейських солдатів вздовж Курського виступу для підтримки російських наступальних операцій", - йдеться у звіті.

У розвідці додали, чому Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру України за допомогою ударних безпілотників та ракет далекого радіуса дії.

"Хоча росія й підтверджує свою відкритість до врегулювання шляхом переговорів, вона залишається непохитною у своїх вимогах щодо постконфліктного нейтралітету України, контролю над чисельністю збройних сил України та подальшого поділу української держави. росія, ймовірно, продовжить свою стратегію", - зазначили у розвідувальному звіті.