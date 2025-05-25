Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка США розкрила плани путіна на цей рік

25 травня 2025, 10:48
Розвідка США розкрила плани путіна на цей рік
Фото: VCG
Попри втрату 10 000 наземних бойових машин, 250 літаків і гелікоптерів і понад 10 військово-морських суден росія не відступить.

Глава кремля Володимир путін не відмовляється від мети перемогти в Україні., попри великі втрати і затяжний конфлікт, а його стратегія залишається незмінною. Про це йдеться у звіті Оцінки глобальних загроз - 2025, підготовлений Управлінням воєнної розвідки США для Конгресу США.

Розвідка пише, що путін прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни: нейтралітет України та її подальший розділ.

Через відсутність переговорного врегулювання або потужної західної допомоги, перспективи на полі бою продовжуватимуть повільно змінюватися на користь рф до 2025 року. 

В той же час, розвідка США вважає, що російські здобутки на полі бою сповільнюються і продовжують відбуватися коштом великих втрат особового складу та техніки.

Від початку війни москва втратила щонайменше 10 000 наземних бойових машин, серед яких 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів і понад 10 військово-морських суден.

"росія зазнала понад 700 000 втрат серед особового складу під час війни", - йдеться у звіті.

Проте американська розвідка повідомила, що армія рф продовжує невеликий, поступовий прогрес у захопленні частин Донецької і Луганської областей, а також  повернення під свій контроль Курської області рф.

"З цією метою Росія ввела понад 10 000 північнокорейських солдатів вздовж Курського виступу для підтримки російських наступальних операцій", - йдеться у звіті.

У розвідці додали, чому Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру України за допомогою ударних безпілотників та ракет далекого радіуса дії.

"Хоча росія й підтверджує свою відкритість до врегулювання шляхом переговорів, вона залишається непохитною у своїх вимогах щодо постконфліктного нейтралітету України, контролю над чисельністю збройних сил України та подальшого поділу української держави. росія, ймовірно, продовжить свою стратегію", - зазначили у розвідувальному звіті.

 
війна в Українірозвідка

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється