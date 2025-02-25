Рубіо пояснив, чому Штати голосували проти "української" резолюції в ООН
25 лютого 2025, 11:11
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар США назвав Дональда Трампа "президентом миру"
На засідання Генеральної асамблеї ООН США проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала росію за війну в Україні, оскільки та була "антагоністичною", а ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа є "посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну".
Про це йдеться у заяві державного секретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю порталу Breitbart News.
Рубіо наголосив, що президент Трамп "давно і чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну", адже "загинули занадто багато людей". Проте "щось антагоністичне в ООН до будь-якої сторони" є несприятливим, сказав Марко Рубіо, маючи на увазі резолюцію, що засуджувала російську агресію.
Американський варіант резолюції, на думку держсекретаря, був "компромісним". За його словами. метою ООН має бути саме "припинення конфліктів, а не їхнє загострення".
Також Рубіо назвав Дональда Трампа "президентом миру" і припустив, що війна в Україні може закінчитися "за кілька тижнів".
Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що визнавала росію державою-агресором та містила заклик вивести російські війська з України. Резолюцію підтримали понад 90 країн., проти були 18 (у тому числі сама росія, а також Сполучені Штати та Ізраїль).