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Рубіо вимагає, аби підлеглі доносили про "антихристиянські погляди" – ЗМІ

12 квітня 2025, 17:39
Рубіо вимагає, аби підлеглі доносили про
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Документ розісланий до посольств по всьому світу від імені держсекретаря.

Державний секретар Марко Рубіо наказав співробітникам повідомляти про будь-які випадки прояву "антихристиянських упереджень" з боку колег, передаваючи імена та іншу інформацію. 

Посадовці шоковані та спантеличені через таку пропозицію, повідомляє медіа організація Politico.

Указом, виданому президентом США Дональдом Трампом, йдеться про те, що робоча група зустрінеться приблизно 22 квітня, щоб обговорити свої початкові висновки. У

Також в документі міститься заклик до співробітників Держдепартаменту повідомляти один про одного анонімною формою.

"Повідомлення повинні бути максимально детальними, включаючи імена, дати, місця", - пише видання. 

Документ розісланий до посольств по всьому світу від імені держсекретаря Марко Рубіо. Інструкції також оприлюднені в повідомленні для всього департаменту.

Робітники держдепартаменту відреагували на цю ініціативу з шоком і тривогою, заявивши, що навіть якщо вона була написана з добрими намірами, вона ґрунтується на хибному припущенні, що департамент має антихристиянські упередження. На їхню думку, це може створити культуру страху.

Указ, виданий Трампом у лютому, зобов'язує всі федеральні відомства викорінити "антихристиянські упередження" в уряді.

Раніше Рубіо заявив, що США вже відкликали візи більш ніж у 300 іноземних студентів за участь у пропалестинських акціях.

 

СШАдерждепартамент антихрест

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