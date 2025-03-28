США вже відкликали візи більш ніж у 300 іноземних студентів за участь у пропалестинських акціях – Рубіо

Держсекретар США зазначив, що Вашингтон забере будь-яку раніше видану візу, якщо студенти братимуть участь у "вандалізмі в університетах, переслідуванні студентів, захопленні будівель".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Держдепартамент скасував понад 300 віз.

"Наразі їх може бути понад 300. Ми робимо це щодня. Щоразу, коли я знаходжу одного з цих божевільних, я забираю їхні візи", – сказав Рубіо на пресконференції в Гаяні.

Його коментарі були відповіддю на запитання про Румейсу Озтюрк, турецьку студентку, яку у вівторок, 25 березня, поблизу Бостона затримали агенти в масках і в цивільному. Вона раніше висловила підтримку палестинцям у війні Ізраїлю в Газі.

Рубіо підтвердив, що Держдепартамент скасував візу Озтюрк, і сказав, що Вашингтон забере будь-яку раніше видану візу, якщо студенти братимуть участь у таких діях, як "вандалізм в університетах, переслідування студентів, захоплення будівель, створення галасу". Рубіо не сказав, чи брала участь Озтюрк у цих діях.