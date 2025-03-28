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США вже відкликали візи більш ніж у 300 іноземних студентів за участь у пропалестинських акціях – Рубіо

28 березня 2025, 13:53
США вже відкликали візи більш ніж у 300 іноземних студентів за участь у пропалестинських акціях – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар США зазначив, що Вашингтон забере будь-яку раніше видану візу, якщо студенти братимуть участь у "вандалізмі в університетах, переслідуванні студентів, захопленні будівель".
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Держдепартамент скасував понад 300 віз.
 
Про це повідомило “Радіо Свобода”. 
 
"Наразі їх може бути понад 300. Ми робимо це щодня. Щоразу, коли я знаходжу одного з цих божевільних, я забираю їхні візи", – сказав Рубіо на пресконференції в Гаяні.
 
Його коментарі були відповіддю на запитання про Румейсу Озтюрк, турецьку студентку, яку у вівторок, 25 березня, поблизу Бостона затримали агенти в масках і в цивільному. Вона раніше висловила підтримку палестинцям у війні Ізраїлю в Газі.
 
Рубіо підтвердив, що Держдепартамент скасував візу Озтюрк, і сказав, що Вашингтон забере будь-яку раніше видану візу, якщо студенти братимуть участь у таких діях, як "вандалізм в університетах, переслідування студентів, захоплення будівель, створення галасу". Рубіо не сказав, чи брала участь Озтюрк у цих діях.
візиСШАвійна в Україніросія окупанти

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