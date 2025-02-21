Рубіо заспокоює європейські країни, стурбовані прямими контактами США з росією – NYT

За його словами, делегація з рф нібито дала достатньо сигналів про те, що кремль серйозно налаштований на подальшу співпрацю.

Державний секретар США Марко Рубіо після російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії намагався заспокоїти європейських колег та переконати їх, що Штати не будуть здійснювати відхід від традиційної політики країни, якого всі так бояться.

Про це повідомляє The New York Times.

Він поспілкувався з очільниками МЗС низки західних країн — Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії — а також з верховним представником ЄС із закордонних справ.

Ось основні меседжі, які Рубіо, риторика якого була примирливою, намагався повідомити європейцям:

Україну на Європу не запросили на переговори, тому що частина розмови стосувалася двостороннього треку, але це не означає, що союзників збираються викинути з процесу перемовин взагалі;

переговори у СА є першим кроком американців, мета якого — перевірити, наскільки серйозно росія налаштована на укладання мирної угоди з Україною, тому зняття дипломатичних обмежень стало своєрідною перевіркою москви;

американська адміністрація "ясно усвідомлює", що рф може спробувати використати переговори, аби посіяти розбіжності на Заході та послабити свою міжнародну ізоляцію;

скасування антиросійських санкцій не буде, "якщо поведінка москви не зміниться помітно", втім, може відбутися пом'якшення деяких обмежень "в обмежених масштабах", якщо росіяни почнуть робити кроки, яких прагнуть американці;

Вашингтон не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-якої двосторонньої угоди з росією.

Рубіо наголосив, що поки що важко сказати, наскільки серйозно росіяни налаштовані щодо укладання мирної угоди, адже відбувся лише один раунд перемовин (це неправда, за даними Reuters, контакти Вашингтона та москви почалися одразу після перемоги Трампа). За його словами, делегація з рф нібито дала достатньо сигналів про те, що кремль серйозно налаштований на подальшу співпрацю в цьому питанні.