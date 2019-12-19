Рух транспорту в центрі Києва буде обмежено: засвітять головну ялинку
В Києві 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської у зв’язку з відкриттям новорічної ялинки, повідомляє "Українська правда".
Джерело: розпорядження КМДА № 1769.
Деталі: Рух заборонять:
із 17:00 до 19:00 - від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
із 16:00 до 22:00 - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.
За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська", а тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Крім того рух транспорту на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду буде закрито 24 грудня з 16:00 до 22:00, 31 грудня з 22: 00 до 03:00 наступної доби, 1 січня з 14:00 до 22:00, 7 січня з 12:00 до 17:00.
В цей час у ці ж дні громадський транспорт курсуватиме за також зміненими маршрутами, як і 19 грудня.
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