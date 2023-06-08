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Румунія надала аварійну допомогу Україні

08 червня 2023, 14:07
Румунія надала аварійну допомогу Україні
Фото: cotidianul.ro
Через підрив Каховської ГЕС гідроелектростанції вже знижують потужність виробництва електроенергії.

В енергосистемі України склався дефіцит потужності. 

Саме тому Румунія надала аварійну допомога. 

Про це сьогодні Укренерго написало в Telegram-каналі.

"7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній", – написано в повідомленні.

Оператор системи передачі Укренерго нагадав, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище знищеної росіянами Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

Зараз виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою.

"У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. Тож просимо перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування", – додали в Укренерго.

Вчора три країни ЄС відправили допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
РумуніядопомогаГЕС

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