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Румунія назвала умови в’їзду для українців на чемпіонат Європи з футболу

З 1 червня для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон
Влада Румунії оприлюднила правила для вболівальників, які планують відвідати матчі чемпіонату Європи з футболу в Бухаресті, в тому числі з України.
Румунія назвала умови в’їзду для українців на чемпіонат Європи з футболу Фото: 1927.kiev.ua

Як повідомляє "Європейська правда", правила оприлюднила Українська асоціація футболу.

З 1 червня для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон.

Іноземці, які планують відвідати Бухарест під час Євро-2020, для в'їзду до країни мають надати:

- паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію), або

- довідку про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію), або

- негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію.

Слід зазначити, що ці правила розповсюджуються на вболівальників, які планують їхати саме на турнір і планують перебувати у Бухаресті не більше 72 годин.

Іноземці, які приїдуть із червоної зони і не залишать територію Румунії протягом трьох днів, на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну. До "червоних" країн відносять ті, де протягом останніх 14 днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1000 жителів.

Збірна України зіграє в Бухаресті 17 та 21 червня.

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31 05 2021 14:57
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