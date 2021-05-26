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Стало відомо, хто замінить в ЛЧ "Реал", "Барселону" і "Ювентус"

УЄФА має намір виключити "Реал", "Барсу" і "Ювентус" з Ліги чемпіонів і оштрафувати їх на великі суми
УЄФА має намір виключити ці клуби з ЛЧ, бо вони й досі не вийшли зі скандальної Суперліги.
Стало відомо, хто замінить в ЛЧ "Реал", "Барселону" і "Ювентус" Фото: transkarpatia.net

УЄФА збирається застосувати жорсткі санкції до "Реалу", "Ювентусу" і "Барселоні", які не вийшли з Суперліги, повідомляє "Укрінформ".

Стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій порушив дисциплінарні справи щодо цих трьох клубів за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА.

За інформацією El Partidazo de COPE, УЄФА має намір виключити "Реал", "Барсу" і "Ювентус" з Ліги чемпіонів і оштрафувати їх на великі суми.

В такому випадку клуби, ймовірно, відправляться до Спортивного арбітражного суду (CAS). Якщо їх виключення з Ліги чемпіонів підтримають, то три вакантних місця займуть клуби, що фінішували в Ла Лізі і Серії А за межами першої четвірки.

В Іспанії це - "Реал Сосьєдад" (5-е місце) і "Бетіс" (6-е), в Італії - "Наполі" (5-е).

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26 05 2021 12:14
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