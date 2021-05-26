Стало відомо, хто замінить в ЛЧ "Реал", "Барселону" і "Ювентус"
УЄФА збирається застосувати жорсткі санкції до "Реалу", "Ювентусу" і "Барселоні", які не вийшли з Суперліги, повідомляє "Укрінформ".
Стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій порушив дисциплінарні справи щодо цих трьох клубів за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА.
За інформацією El Partidazo de COPE, УЄФА має намір виключити "Реал", "Барсу" і "Ювентус" з Ліги чемпіонів і оштрафувати їх на великі суми.
В такому випадку клуби, ймовірно, відправляться до Спортивного арбітражного суду (CAS). Якщо їх виключення з Ліги чемпіонів підтримають, то три вакантних місця займуть клуби, що фінішували в Ла Лізі і Серії А за межами першої четвірки.
В Іспанії це - "Реал Сосьєдад" (5-е місце) і "Бетіс" (6-е), в Італії - "Наполі" (5-е).
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