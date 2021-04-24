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"Реал", "Барселона", "Ювентус" і "Мілан" можуть не зіграти в ЛЧ наступного сезону

Цілком очевидно, що клубам доведеться вирішувати: вони - клуби Суперліги або європейські клуби
Якщо клуб публічно не відмовиться від Суперліги, він не гратиме в ЛЧ, заявив президент УЄФА.
"Реал", "Барселона", "Ювентус" і "Мілан" можуть не зіграти в ЛЧ наступного сезону Фото: Уніан

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що для участі в наступному сезоні Ліги чемпіонів всі учасники Суперліги повинні публічно відвернутися від проекту, повідомляє "Укрінформ".

Раніше це вже зробили вісім клубів: "Інтер", "Атлетіко" і всі шість представників Англії в Суперлізі. Ще не визначилися з намірами в "Барселоні", "Ювентусі", "Мілані" і "Реалі". Крім того, президент "Реала" Флорентіно Перес заявив, що продовжить працювати над реалізацією проекту Суперліги.

"Цілком очевидно, що клубам доведеться вирішувати: вони - клуби Суперліги або європейські клуби? Якщо вони виберуть Суперлігу, то не зіграють в Лізі чемпіонів, само собою. Якщо готові на це піти, можуть грати в своєму турнірі", - пояснив Чеферін.

Нагадаємо, що учасники футбольної Суперліги поставили проект на паузу, від нього не відмовляються

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24 04 2021 15:35
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