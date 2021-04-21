Учасники футбольної Суперліги поставили проект на паузу, від нього не відмовляються

Клуби, що мали намір заснувати європейську футбольну Суперлігу, вирішили взяти паузу в реалізації проекту, йдеться в заяві цієї організації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на обставини, що склалися, ми обдумаємо, що треба зробити, щоб видозмінити наш проект. Нашою метою завжди буде викликати максимально можливу цікавість з боку уболівальників і збільшувати виплати, як солідарність, усій футбольній спільноті", - йдеться в документі.

У ньому зазначено, що учасники проекту "упевнені, що нинішній статус-кво в європейському футболі потрібно змінювати".

"Ми пропонуємо новий європейський турнір. Тому що наявна система не працює", - наголошують у Суперлізі. У документі зазначено, що проект у разі реалізації дасть змогу вирішити фінансові проблеми не лише клубів-учасників, а й футбольного світу загалом, що постраждав фінансово за час пандемії.

У заяві стверджується, що шість англійських клубів були вимушені вийти з проекту, оскільки зіткнулися із сильним тиском ззовні. "Ми впевнені, що наша пропозиція не порушує європейських законів і правил. Це підтверджує рішення суду (в Іспанії - ІФ), націлене на захист Суперліги від дій третіх сторін", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося в понеділок, 12 топових європейських футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. До неї увійшли іспанські "Реал", "Атлетіко", "Барселона", італійські "Мілан", "Інтер", "Ювентус", англійські "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Тоттенгем". Увійти до Суперліги на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам, а загальна кількість команд мала становити 20.

Проте в ніч на середу про свій вихід із проекту оголосили всі шість англійських клубів.

Сезон у Суперлізі планувалося розпочати в серпні. Усі матчі мали відбуватися в середині тижня, щоб клуби мали змогу брати участь у національних чемпіонатах, ігри в яких, як правило, відбуваються у вихідні.

Раніше президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін заявляв, що гравцям клубів Суперліги буде заборонено виступати на чемпіонатах світу і Європи в складах національних збірних.

Нагадаємо, що президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін звернувся до шести англійських клубів, які стали засновниками так званої Суперліги. Чеферін закликав ці клуби повернутися до УЄФА.