Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Президент УЄФА - англійським клубам Суперліги: Ви маєте час передумати

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін звернувся до шести англійських клубів, які стали засновниками так званої Суперліги.
Президент УЄФА - англійським клубам Суперліги: Ви маєте час передумати Фото: Sport.ua

Чеферін закликав ці клуби повернутися до УЄФА, повідомляє "Укрінформ". 

"Джентльмени, ви припустилися величезної помилки. Ви ще маєте час передумати. Кожен може помилитися. Схаменіться, але не через любов до футболу, оскільки я думаю, що у деяких з вас її не так вже й багато, а з поваги до тих, хто невпинно працює, щоб піти на стадіон, щоб підтримати команду, і хоче, щоб мрія жила. Для них ви маєте змінити свою думку", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, що дванадцять європейських футбольних клубів, в тому числі "Арсенал", "Барселона", "Ліверпуль" і "Реал Мадрид", підписали необхідні документи для створення Суперліги. Плани з її створення озвучували ще у 2020 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2021 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.