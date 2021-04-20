СПОРТ НОВИНИПрезидент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін звернувся до шести англійських клубів, які стали засновниками так званої Суперліги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент УЄФА - англійським клубам Суперліги: Ви маєте час передумати
Фото: Sport.ua
Чеферін закликав ці клуби повернутися до УЄФА, повідомляє "Укрінформ".
"Джентльмени, ви припустилися величезної помилки. Ви ще маєте час передумати. Кожен може помилитися. Схаменіться, але не через любов до футболу, оскільки я думаю, що у деяких з вас її не так вже й багато, а з поваги до тих, хто невпинно працює, щоб піти на стадіон, щоб підтримати команду, і хоче, щоб мрія жила. Для них ви маєте змінити свою думку", - заявив Чеферін.
Нагадаємо, що дванадцять європейських футбольних клубів, в тому числі "Арсенал", "Барселона", "Ліверпуль" і "Реал Мадрид", підписали необхідні документи для створення Суперліги. Плани з її створення озвучували ще у 2020 році.
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