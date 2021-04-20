Президент УЄФА - англійським клубам Суперліги: Ви маєте час передумати

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін звернувся до шести англійських клубів, які стали засновниками так званої Суперліги.

Чеферін закликав ці клуби повернутися до УЄФА, повідомляє "Укрінформ".

"Джентльмени, ви припустилися величезної помилки. Ви ще маєте час передумати. Кожен може помилитися. Схаменіться, але не через любов до футболу, оскільки я думаю, що у деяких з вас її не так вже й багато, а з поваги до тих, хто невпинно працює, щоб піти на стадіон, щоб підтримати команду, і хоче, щоб мрія жила. Для них ви маєте змінити свою думку", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, що дванадцять європейських футбольних клубів, в тому числі "Арсенал", "Барселона", "Ліверпуль" і "Реал Мадрид", підписали необхідні документи для створення Суперліги. Плани з її створення озвучували ще у 2020 році.