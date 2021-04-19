Дванадцять європейських футбольних клубів оголосили про створення Суперліги
Про це зазначено у спільній заяві, поширеній клубом "Ліверпуль", повідомляє "Громадське".
Так, шість клубів з Англії ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем"), три з Іспанії ("Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетіко") і три з Італії ("Ювентус", "Мілан", "Інтер") поставили підписи під документом, що стверджують створення так званої Суперліги.
Ліга буде містити 20 клубів: 15 клубів-засновників і п'ять переобираються відповідно до результатів минулого сезону. Клуби-засновники отримають €3,5 млрд (117,5 млрд грн) на підтримку планів щодо вкладень в інфраструктуру і на відшкодування наслідків пандемії коронавірусу.
"Створення Суперліги відбувається у час, коли глобальна пандемія прискорила нестабільність чинного економічного поділу європейського футболу", - вказано в заяві.
Першим головою Суперліги призначили президента клубу "Реал Мадрид" Флорентіно Переса, співголовами - співвласника "Манчестер Юнайтед" Джоела Глейзера і президента "Ювентуса" Андреа Аньєллі.
Організатори оголосили про наміри проводити змагання в тому числі й з жіночого футболу, а також вести діалог зі Спілкою європейських футбольних асоціацій (UEFA) і Міжнародною федерацією футболу (FIFA).
Нагадаємо, що представники національних асоціацій Союзу європейських футбольних асоціацій провели переговори з президентом УЕФА Александером Чеферін відносно реформування Ліги чемпіонів.
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